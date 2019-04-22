موري حاتم يعلّق متأثرًا بعد هذه المغامرة المذهلة

متابعة بتجـــــــــــرد: لم يحالف الفنان اللبناني موري حاتم الحظ في التأهل الى المرحلة النهائية في البرنامج العالمي “ذا فويس” في نسخته الكندية.

وكان “حاتم” قد خاض المنافسة منذ شهر شباط/فبراير الفائت حيث كان ضمن فريق الفنانة العالمية لارا فابيان.

موري قدّم أمس الاحد أغنية SOS d’un Terrien en Détresse مباشرة على المسرح. وشدد على أن هذه الاغنية تعني له الكثير وسعيد أنه تشارك مع الجمهور هذه اللحظات الجميلة. وختم شاكراً محبيه.

بدورها علقت “فابيان” على أداء ومشاركة موري حاتم في “ذا فويس كندا”، ولفتت إلى أن الذي لمسها أكثر من صوته هو أنه شخص يتمتع بروح جميلة وقلب طيب منذ اللحظة الاولى لمعرفتها به.

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لاحقاً غرّد “حاتم” شاكرًا الجميع على الدعم. مشيرًا إلى أنها مغامرة مذهلة ووعد الجمهور بلقاء قريب.

وكانت لارا فابيان قد أُعجبت بصوت موري حاتم في حلقات الإختبار، وقرّرت أن تضمه إلى أعضاء فريقها الغنائي، ليخوض هذا التحدي الا ان الحظ لم يحالفه ليفوز باللقب.

نذكر أن موري حاتم كان قد سطع اسمه خلال مشاركته في ذا فويس لبنان عام 2012 حيث كان ضمن فريق النجم عاصي الحلاني.