نادر الأتات نجم أقوى حفلات الربيع في شرم الشيخ‎

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم اللبناني نادر الأتات حفلًا غنائيًا كبيرًا في مصر وتحديدًا في مدينة شرم الشيخ مساء 28 نيسان/أبريل الجاري.

نادر الأتات سيقدّم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولاً إلى أحدثها “قلبي عاليمين” و”بترقص عيوني”، “متل الشاطر” و”حالة فوضى”.

على صعيد آخر، انتهى نادر الأتات مؤخرًا من تصوير فيديو كليب خاص بأغنيته الجديدة “حالة فوضى” تحت إدارة المخرج سعيد الماروق. الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ ومن المقرر أن يبصر العمل النور قريبًا.