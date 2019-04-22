كريس جينر تستعرض هدايا آل كارداشيان لمناسبة عيد الفصح

واشنطن - لايف ستايل
يقضي أفراد عائلة كارداشيان - جينر، نجوم تلفزيون الواقع، إجازة عيد الفصح في مدينة بالم سبيرنجز بولاية كاليفورنيا الأميركية، انتظارًا لأداء مغني الراب كاني ويست، زوج كيم كارداشيان، في مهرجان كوتشيلا Coachella الموسيقي.
وتخطط كريس جينر بعناية لاحتفالية عيد الفصح لأفراد أسرتها، ونشرت نجمة الواقع، البالغة من العمر 63 عامًا، فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، تعرض فيه الحقائب الفاخرة التي أرسلها مصمم الأزياء دي أوكليبو إلى العائلة لمناسبة أعياد الفصح، والتي كانت على شكل شبك مليئة بالهدايا والشيكولاتة، وعلقت كريس على الفيديو قائلة: "شكرًا لك دي أوكليبو، أحبك، هذه الهدايا رائعة"، كما نشرت كريس صورًا لطاولتها تعرض ما أعدته لعائلتها في هذه المناسبة ظهر فيها الأرانب الخزفية الصغيرة، البيض الملون، وأطباق صينية أنيقة.
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وعلقت كريس على الصور قائلة: "طاولة عيد الفصح، أحب عمل ترتيباته بنفسي وإعداد الطاولة كل عام".
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