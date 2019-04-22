كاتي بيري تشغل اهتمام مستخدمي الإنترنت بشخصية الساحرة أورسولا – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلّت النجمة العالمية كاتي بيري في حلقة العروض المباشرة من برنامج “أميركان أيدول” مساء الأحد الماضي في 21 نيسان/أبريل والتي حملت اسم Disney Night “سهرة ديزني” بشخصية الساحرة Ursula “أورسولا” الشهيرة.

وجاءت إطلالة كاتي بيري بشخصية الساحرة “أورسولا” الكرتونية منفردة، حيث أن زميليها في لجنة تحكيم البرنامج ليونيل ريشي ولوك براين ظهرا خلال السهرة بملابس عادية ولم يتنكّرا مثلها في حين أن المشتركين في “أميركان أيدول” قدّموا أغاني تابعة لأفلام “ديزني” الشهيرة.

وشغلت كاتي بيري اهتمام مستخدمي الإنترنت بشخصية الساحرة “أورسولا”، حيث تصدّرت قائمة الأكثر تداولًا إلكترونيًا في أميركا وعدد كبير من بلدان العالم.