أنغام تستعدّ لإحياء حفلة عيد الربيع في دار الأوبرا المصرية

كشفت الفنانة أنغام أنها تستعدّ لحفل عيد الربيع، الأحد المقبل 28 أبريل/ نيسان على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
وأكدت أنغام أنه مِن المقرر إحيائها حفلا آخر قبل شهر رمضان على مسرح البروج التابع إلى ساقية الصاوي على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك 1 مايو.
وأوضحت أنها ستقيم حفلا آخر بعد رمضان، ومن المقرر له في الكويت لمناسبة عيد الفطر، وتحديدا الجمعة 7 يونيو، مشيرة إلى أنه من المحتمل أيضا أن تُحيي إحدى ليالي العيد في السعودية.
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