شاهد.. حليمة بولند تثير الجدل مجددا حول زواج فينيسيا وفيصل العجمي!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:02 صباحاً - بعد ظهور الفاشينيستا الكويتية فينيسا في برنامج كلام نواعم وتعرضها للكثير من الانتقادات خرج الإعلامي الكويتي فيصل العجمي يدافع عنها وأن ما تعرضت له كان مبالغ فيه كذلك نشرت هي صورة لهما معاً شككت في ارتباطهما.

بالرغم من ظهور الإعلامي فيصل العجمي وكشفه أن الصورة التي تسبب بشائعة زواجه من الفاشينيستا الكويتية فينيسا هي كذبة أبريل إلا أن ظهور الإعلامية حليمة بولند وحديثها عن هذا الخبر من جديد أثار الشك مرة أخرى.

حليمة بولند خرجت عبر حسابها الخاص على السناب شات وأطلت برفقة الإعلامي فيصل العجمي والفاشينيستا فينيسا مرحبة بهما كعروسين ليثير الشكوك من جديد بكلامه أنهما قد ارتبطا مشيراً انه مع الشرع الذي حلل بأربعة نساء لترد حليمة بولند بأنها متزوجة.

الكويتية فينيسا أثارت الجدل مؤخراً بعد وفاة والدتها بإعلانها وفتها عبر السناب شات وإخبار طفلها بذلك ليبكي بحرارة لحبه لجدته وتنشر هي تفاصيل حالته النفسية.