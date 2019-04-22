بصحبة ماجد المهندس.. إليسا تضيء إحدى الليالي الغنائية في جدة

شاركت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، عدداً من الصور والمقاطع المصورة من حفلها الغنائي الذي أقيم خلال الساعات الماضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وظهرت إليسا في الحفل بفستان أسود من تصميم ماكس مارا، وعلقت على أحد الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها الشخصي، وقالت: «واحدة من أجمل حفلاتي في السعودية، شكراً مدينة جدة».

وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة من أغنياتها المميزة التي تفاعل معها الكثيرون من محبيها بالمملكة العربية السعودية، وشاركها الحفل، النجم العراقي ماجد المهندس، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في كافة دول الخليج، وبالأخص المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر، أن إليسا قد حذرت عدداً من متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد أن سخروا من إحدى الصور التي نشرتها، والتي احتفلت من خلالها بأعياد المسيحيين، وحذرت كل من سخر من الصور وقالت: «كل من يسخر من ديني؛ فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر، فى هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا».

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة إليسا، كان ألبوم إلى كل اللي بيحبوني، والذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً.



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