هل يحترف أوس أوس الغناء؟ هكذا نافس محمد حماقي على المسرح

شارك الفنان محمد أسامة أوس أوس نجم مسرح مصر، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستقرام، بمجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهر من خلالها بجانب النجم محمد حماقي، في حفله الغنائي الجديد الذي أحياه مؤخراً بجامعة القاهرة؛ مما دفع البعض لسؤاله إن كان ينوي احتراف الغناء.

وعلق أوس أوس على صوره مع حماقي، وقال: «أنا آسف طبعاً، غنيت مع أبو قلب طيب العالمي حماقي، بس بجد اتبسطت جداااا، ويارب أكون أسعدتكوا بشوية النشاز ده، حبيبى يا عالمي، وحمد الله على سلامتك يا غالي»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه، الذين أكدوا له أنه أضاف للحفل حالة

كوميدية كعادته في أعماله الفنية.

الجدير بالذكر، أن محمد حماقي قد تعرض لأزمة صحية خلال الشهر الماضي، وأجرى بسببها عملية جراحية في قدمه، وقدم إحدى حفلاته مؤخراً وهو جالس، قبل أن يسمح له الأطباء بالوقوف على قدميه ويمارس أنشطته الفنية بشكل طبيعي.

وحقق الحفل نجاحاً كبيراً؛ خاصةً وأن حماقي قدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، وشاركه أوس أوس في أغنية «عارفة أحلى حاجة فيكِ إيه»، وشهد الحفل حضور الكثيرين من طلاب الجامعة؛ خاصة وأن الحفل كان مجاناً.



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