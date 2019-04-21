شريهان ترد على بوسي شلبي بشأن قرار عودتها إلى الفن

بعد توجيه الإعلامية بوسي شلبي نداءً إلى الفنانة شريهان بالعودة مرة أخرى لتقديم مسرحية "ألف ليلة وليلة"، أكدت شريهان، أنها ستفي بوعدها إلى جمهورها والخاص بالعودة إلى الفن وأن قرارها لا رجعة فيه، مهما كانت الظروف.

وردت شريهان على بوسي شلبي، قائلة: "وأنا كمان حبيبتى بحبكم أكتر أكتر أكتر.. حاضر حبيبتي.. وصدقيني كلمتي لكم لا يمكن أبدًا أن تكون "اتنين" ووعدي لجمهوري من مصر لآخر مشاهد في العالم هو الأصل وهو سبب العودة ولا رجعة نهائيًا في "الرجوع" والعودة مهما كانت الظروف.. شكرًا غاليتي بوسي شلبي".

وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص بإنستغرام خلال حضورها حفلاً لمسرحية "ألف ليلة وليلة" في دولة الإمارات، طالبت فيه الفنانة شريهان بالعودة إلى الفن بمسرحية "ألف ليلة وليلة"، والتي كانت تعرض في شهر رمضان قبل سنوات وحققت صدى ونجاحًا كبيرًا.

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