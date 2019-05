ميلا جوفوفيتش أنيقة خلال ظهورها مع ابنتها في كاليفورنيا

تألقت ميلا جوفوفيتش، نجمة السلسة الشهيرة "Resident Evil"، بإطلالة أنيقة وعصرية في "تي شيرت" وبنطلون جينز، حيث كانت تؤدي دورها كأم مع ابنتها إيفر، داخل "ديزني لاند" في جنوب كاليفورنيا، الأربعاء الماضي.

وظهرت الجميلة الشرسة ذات الـ 43 عامًا مع ابنتها، بينما لم يظهر زوجها بول دبليو أندرسون، وكان بول وميلا، قد رحبا بابنتهما إيفر في 2007، ثم رزقا بابنهما داشيل في 2015، وكان زوج ميلا الأول هو شون أندروز، الذي ارتبطت به رسميًا في 1992 أثناء تصوير فيلمهما only to annul the" marriage"، وبعد ذلك تزوجت من المخرج الفرنسي لوك بيسون.

وتعود ميلا هذه الأيام، بفيلم الأساطير والرعب المذهل "Hellboy"، وتلعب فيه ميلا دور "ملكة الدم نايمي"، وعن صناعة نسخة جديدة من سلسلتها الأشهر، تقول ميلا إنها تحب هذه السلسة وستفعلها مجددًا إذا كانت هي المنتجة، مؤكدة أن تلك السلسة نجحت لأن من قام بصناعتها أحبوا حقًا ما كانوا يفعلونه وكانوا واقعين في عشق اللعبة نفسها.

ميسون صدقي تطرح أغنيتها الجديدة "ناهيتها" من ديزني لاند باريس