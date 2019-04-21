“طريق النجاح” بين هدى سعد وفريد غنام – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة المغربية هدى سعد أغنية جديدة يشاركها فيها على طريقة الديو المغني المغربي الشاب فريد غنام الذي كان قد شارك منذ سنوات في برنامج “ذا فويس”.

الأغنية تحمل اسم “طريق النجاح”، وهي من كلمات عبد الرحيم الصنوطي، ألحان وتوزيع يوسف كريران وتم إصدارها تشجيعًا للطلاب المقبلين على اجتياز إمتحانات الباكالوريا في المغرب.

وأعربت هدى سعيد عن سعادتها بتقديم هذه الأغنية حيث كتبت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “(طريق النجاح) أغنية جديدة تجمعني و الفنان فريد غنام تشجيعا للمقبلين على اجتياز إمتحانات الباكالوريا انتم يا جيل المغرب الذهبي الجديد أملنا نجاحكم أنتم رجال و نساء الغد”.

أمّا فريد غنام من جهته فنوّه إلى سعادته بالغناء مع هدى سعد وكتب في تعليقه على الفيديو: “انا فرحان نقدم ليكم العمل الي غنيتو مع الفنانة الراقية هدى سعد بعنوان طريق النجاح. الموضوع ديالو هو التحفيز للباك. الله إنجحكم كاملين و بالتوفيق إنشاء الله”.

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تجدر الإشارة إلى أن هدى سعد وفريد غنام عقدا جلسة تصوير خاصة بالأغنية تعبّر عن الموضوع الإجتماعي المميّز الذي يقدّمانه للجمهور.

لمشاهدة فيديو أغنية “طريق النجاح”: