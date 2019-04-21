مفاوضات مكثّفة لعرض "مملكة الغجر" في رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تباشر الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة الغجر" الذي تتقاسم بطولته فيفي عبده مع حورية فرغلي في المفاوضات الأخيرة مع عدد من القنوات التلفيزيونية لعرض العمل على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل.فيما يستمر تصوير مشاهد العمل بشكلٍ مكثّف من دون توقف. خاصةً بعدما أكدت الشركة المنتجة لفريق العمل انه سيُعرَض في رمضان ولا داع للقلق من تأخر الإعلان عن شاشات العرض حتى الآن، بوقتٍ كشفت فيه المحطات المصرية المختلفة عن مشاريعها الدرامية لرمضان.

يشار إلى أنه سينطلق على أكثر من شاشة مفتوحة في ظل مفاوضات لتسويقه خليجياً ولبنانياً. مع الاشارة إلى أنه أول عمل درامي تقوم بانتاجه نقابة السينمائيين التي تنفذ المشروع من خلال شركة انتاج هدفها دعم صناعة الدراما والسينما.





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