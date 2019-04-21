عاود الممثل الأمريكي روبرت دينيرو هجومه الحاد على الرئيس دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه فاشل كليًا ورجل عصابات لا يعرف الشرف وأتمنى أن أراه في السجن.
ولفت دينيرو في لقاء خلال برنامج ”الاستعراض المسائي“ على تلفزيون ”سي بي اس“ الأمريكي إلى أنه لا يحب ترامب، لكنه دعا إلى إعطائه فرصة بعد فوزه بالرئاسة.
وقال: ”بعد فوزه بالانتخابات قلت دعونا نعطيه فرصة، وليس علينا أن نشكك به من الآن لكن هذا الرجل أثبت بأنه فاشل كليًا.“
وأضاف الممثل البالغ من العمر 75 عامًا، والذي يعود قريبًا إلى أفلام العصابات: ”الناس تحب أن تشاهد هذا النوع من الأفلام، ولكن ليس رجل عصابات مثل ذلك الرجل في البيت الأبيض، لكن حتى رجل العصابات عنده شرف وأخلاق.“
وتابع: ”عندما تعطي أحدًا وعدًا، فإنك يجب أن تفي به، لأن كلمتك هي شرفك، لكن للأسف هذا الرجل (ترامب) لا يعرف ما تعني هذه الكلمة.“
وكان دينيرو الذي يعد من كبار نجوم هوليوود هاجم ترامب بشكل لاذع عدة مرات، ما دعا الرئيس الأمريكي إلى الرد عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. روبرت دينيرو: ترامب فاشل وأتمنى أن أراه في السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.