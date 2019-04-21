بالفيديو.. روبرت دينيرو: ترامب فاشل وأتمنى أن أراه في السجن

عاود الممثل الأمريكي روبرت دينيرو هجومه الحاد على الرئيس دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه فاشل كليًا ورجل عصابات لا يعرف الشرف وأتمنى أن أراه في السجن.

ولفت دينيرو في لقاء خلال برنامج ”الاستعراض المسائي“ على تلفزيون ”سي بي اس“ الأمريكي إلى أنه لا يحب ترامب، لكنه دعا إلى إعطائه فرصة بعد فوزه بالرئاسة.

وقال: ”بعد فوزه بالانتخابات قلت دعونا نعطيه فرصة، وليس علينا أن نشكك به من الآن لكن هذا الرجل أثبت بأنه فاشل كليًا.“

وأضاف الممثل البالغ من العمر 75 عامًا، والذي يعود قريبًا إلى أفلام العصابات: ”الناس تحب أن تشاهد هذا النوع من الأفلام، ولكن ليس رجل عصابات مثل ذلك الرجل في البيت الأبيض، لكن حتى رجل العصابات عنده شرف وأخلاق.“

وتابع: ”عندما تعطي أحدًا وعدًا، فإنك يجب أن تفي به، لأن كلمتك هي شرفك، لكن للأسف هذا الرجل (ترامب) لا يعرف ما تعني هذه الكلمة.“

وكان دينيرو الذي يعد من كبار نجوم هوليوود هاجم ترامب بشكل لاذع عدة مرات، ما دعا الرئيس الأمريكي إلى الرد عليه.