هاني شاكر يوضح حقيقة خضوع شيرين عبدالوهاب لإجراء تحليل المخدرات

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مؤخرًا للتحقيق أمام نقابة المهن الموسيقية، وذلك بسبب التهم التي وجهت إليها حول الإساءة لمصر والدعوة للتدخل الأجنبي فيها.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الوسط الفني والغنائي نتائج التحقيقات معها، انتشرت أخبار تزعم اعتزام النقابة إجراء تحليل مخدرات على شيرين وذلك تطبيقًا للقرار الذي اتخذته الدولة المصرية بفصل كل من يثبت تعاطيه المخدرات من عمله أو النقابة التي ينتمي إليها.
وقال الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية، إن نتائج التحقيقات مع شيرين سوف تصدر خلال أيام قليلة، مؤكداً أن شيرين أكدت أنها لم تكن تقصد أيا مما قالته في تصريحاتها وأنها تحب بلدها ولا يمكن أن تسيء لمصر بأي شكل من الأشكال.
وعن إجراء تحليل المخدرات قال: «كلام فارغ طبعًا، فنحن نقابة محترمة ولا يمكن أن نفعل ذلك، ونحن نقدر شيرين كفنانة قدمت الكثير لمصر، ولا يمكن أن نهينها بإجراء تحليل مخدرات مثل السوابق أو المتهمين».
من ناحية أخرى، تستد شيرين عبدالوهاب، قريبًا لإحياء حفل غنائي مختلط كبير في السعودية، ويعد هو الأول من نوعه لها، بعد أن أحيت حفلًا قبل أشهر للسيدات فقط.
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