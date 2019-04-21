بالصور .. غرام ورومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير بعد زواجهما

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خضعت الفنانة أنغام لأول جلسة تصوير رومانسية بصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم لصالح عقب زواجهما الشهر الماضى لإحدى المجلات الفنية العربية. وظهرت أنغام بملابس عصرية أنيقة بلون فيروزى وظهرت معالم السعادة على وجهها برفقة زوجها أحمد إبراهيم والذى فضل أن يرتدى ملابس سوداء اللون . يذكر أن أنغام وأحمد إبراهيم أعلنا زواجهما للجمهور مؤخرًا بعد قصة حب طويلة بالتزامن مع طرح ألبومها الاخير "حالة خاصة " .. وتعاونت من خلاله مع زوجها من خلال 6 أغنيات وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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