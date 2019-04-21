مادونا تكشف النقاب عن Madam X

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت النجمة العالمية مادونا النقاب عن الملصق الدعائي لألبومها الجديد Madam X الذي تُحيطه بسرية مشددة بعد وقوعها ضحية التسريبات سابقاً. ولقد أعلنت عن هوية Madam X بأوصاف غريبة عبر سلسلة تدوينات مشوّقة لتعرّف بها كعميلة سرية تجول العالم لإحداث التغيير وتناضل من أجل الحرية وتنير الأماكن المظلمة. فهي مدربة تشا تشا، استاذة جامعة، رئيسة الدولة، مدبرة منزل، عازفة الغيتار، مناضلة للمساواة، سجينة، طالبة، معلمة، راهبة، مغنية الملهى، السيدة التي لا تُقهَر، القديسة والعاهرة.

ولقد نشرت صورا متعددة لتجسد اللوحات المختلفة للشخصيات، واتبعتها جميعا بـ Madam X عبر التدوينات المتتالية على "انستغرام"، كما نشرت فيديو ترويجي قصير عبر YouTube:

ولقد أعلنت مؤخراً أن الأغنية المنفردة التي ستروّج لاطلاق الألبوم، هي ثنائية(ديو) بعنوان "Medellin" ستقدمها مع مغني ريجيتون الكولومبي مالوما، حيث أطلقت تباعاً فيديو ترويجي أول وألحقته بآخر حول مضمون هذا الديو المصوّر الذي تُطل فيه بصورة قرصان وبروفوسور وفارسة وغيرها من اللقطات المشوّقة والغريبة. مشيرةً في مدوناتها إلى أن موعد إطلاقه عبر شاشة MTV الموسيقية سيكون بتاريخ 24 ابريل الجاري

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ويبدو واضحاً_ رغم اسهابها بنشر الصور في سياق حملتها الدعائية على مختلف المنصات الالكترونية_ أنها لا تزال تتحفظ حول الكثير من التفاصيل تبعاً للسرية المحكمة المحيطة بمجمل المشروع حرصاً على أن لا تقع ضحية تسريبات التسجيلات من الاستوديو كما حصل لألبومها الأخير "Rebel Heart" الذي أطلقته في العام 2015 وأخذ ضجة عارمة ودعاوى قضائية أدت لاعتقال أحد القراصنة الاسرائيليين المتسللين.



وعلى ما يبدو، لقد نجحت ملكة البوب هذه المرة، بإبقاء الأمور في طي الكتمان. فيما يتردد أن شخصية Madame X مستوحاة من فيلم 1966 الذي يحمل نفس الاسم وتلعب بطولته Lana Turner.

فيما يلي دعابة الألبوم الجديد من إخراج ستيفن كلاين. ولقد نشرتها مادونا عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وكتبت معلقة: أهلاً بكم في عالم "Madam X".



الجدير ذكره أنها كشفت موعد إطلاق ألبومها عبر صفحاتها على مواقع التواصل. حيث اختارت 14 يونيو المقبل موعداً رسميا لإصداره. وهو التاريخ المدوّن على مختلف الصور الدعائية لـMadam X