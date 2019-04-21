إيهاب توفيق يكشف سر عدم زواجه إلا بعد الـ40

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري إيهاب توفيق، سر تأخر زواجه وإطلاق لقب «أشهر عازب»، ليه في الوسط الفني.

إيهاب توفيق، قال خلال لقائه في برنامج «حكايات لطيفة»، مع الفنانة التونسية لطيفة، والمذاع عبر فضائية DMC، إنه كان مثل أي شاب كان يحلم بالزواج، والارتباط، ولكن العمل والحفلات والسفر كل هذا أخذه من التفكير في الزواج، ولذا أطلق عليه لقب “أشهر عازب في الوسط الفني”.

وأضاف، أنه بعد أن فقدت عائلته الأمل فيه قرر الارتباط عن قصة حب وصداقة واقتناع.

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كما استعاد ذكريات موقف طريف له مع إحدى المعجبات والتي اعتادت الاتصال به على هاتف منزله الشخصي، مستعجبًا من معرفتها لوقت وصوله وانتهاء عمله.

وأكد أنها كانت تتمتع بصوت جميل جدًا، وفي إحدى المرات طلبت مقابلته، فقال لها، إنه سينتهي من التصوير الساعة السابعة صباحًا في منطقة المهندسين، وأعطاها عنوان مكان عام لمقابلتها.

وتابع، أنه فور رؤيتها لها كانت تشبه صاحبه، و قالت له: “إيهاب”، فقال لا وغادر المكان سريعًا ولم يذهب إليه مرة أخرى.