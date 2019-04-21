"مافيا" لمحمد رمضان يتخطى حاجز 103 ملايين مشاهدة

عبر النجم محمد رمضان عن سعادته بتحقيق أغنية "مافيا" لـ103 ملايين مشاهدة في 103 أيام منذ طرحها منذ 3 شهور عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر "رمضان" صورة من الأغنية عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وكتب: "مافيا 103 ملايين مشاهدة على يوتيوب، بعد 103 أيام، ثقة في الله نجاح".

ويستكمل محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "زلزال"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين وهنادي مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجي في الدراما التليفزيونية.

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