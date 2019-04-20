خاص "الفن"- صفاء سلطان تتعرض لصدمة وللظلم للمرة الثالثة!خاص الفن- جيهان علامة:"هكذا أصبح المشهور...

ميرنا وليد - بيروت - كانت الممثلة ​صفاء سلطان​ تعول كثيراً على مسلسل "​حرملك​" وفقاً لما صرحت به لموقع "الفن"، إذ تلعب دور البطولة النسائية الأولى إلى جانب السورية سلافة معمار والتونسية درّة، ولكنها يوم أمس تعرضت لصدمة كبيرة بعد نشر البوستر الخاص للعمل الذي كتبه سليمان عبد العزيز ويخرجه تامر إسحق، إذ أن هذا البوستر خلى من صورتها تماماً رغم أنها إحدى البطلات الأساسيات إن لم تكن البطلة الأولى.

وحمل البوستر صور جيني إسبر وهبة نور ودرّة وسلافة معمار من الوجوه النسائية، بينما تعمدت الشركة المنتجة تهميش صورة سلطان في تصرف غير مفهوم.

هذا التصرف من الشركة المنتجة لم يكن الأول، إذ تعرضت سلطان للظلم نفسه في مسلسلين سابقين هما "بنات العيلة" و"الولادة من الخاصرة".

ووفقاً لمعلوماتنا فإن الشركة وعدت كل من لم تنشر صورته في البوستر الرسمي للخضوع إلى جلسة تصوير في بيروت لتصميم بوستر خاص لكل ممثلة في محاولة لدرء الصدع لكن ربما بعد فوات الأوان!!.