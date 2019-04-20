ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت مصممة المجوهرات وزوجة السوبر ستار ​راغب علامة​ ​جيهان علامة​ ان السوشيل ميديا حاليا اصبحت تساعد الشخص على اظهار ما يريده للناس واصبح المشهور يستطيع ان يتحكم بالصورة التي يريد رسمها للناس فمن قبل كان ظهوره على مجلة معينة تختاره المجلة نفسها بينما اليوم ينشر ما يريده هو شخصيا واصبحت الناس تعرف طريقة حياته من خلال منشوراته وتعرف ما الذي يحبه وما الذي لا يحبه. يذكر أن راغب وجيهان علامة لديهما شابين هما خالد ولؤي تمكنا من خطف الأضواء بشخصيتيهما ووسامتهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- جيهان علامة:"هكذا أصبح المشهور يتحكم بالصورة التي يريد رسمها للناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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