طوني قطان عانى من مرض في الكبد.. وحفل زفاف أنهى خلافه مع مروان الشاميالأسود يرافق إليسا بنجاحاتها.....

ميرنا وليد - بيروت - ولد ​طوني قطان​ في 11 آب/أغسطس عام 1985، هو مغنٍ وملحن وموزع موسيقي أردني من أصل فلسطيني، بدأ بتعلم آلة الغيتار بالإضافة إلى آلة البيانو، وبعد أن درس التلحين وأتقنه، بدأ بدراسة الغناء الشرقي والغربي، كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، من جامعة العلوم التطبيقية في عمّان ب​الأردن​.

يعمل والد طوني قطان مهندساً مدنياً، إلا أنه كان مهتماً بالموسيقى بشكل كبير، وقد آمن بموهبة طوني الفنية منذ صغره، حيث كان يجلب له أساتذة متخصصين بالغناء والعزف، إضافة الى دراسته العزف على الآلات الموسيقية، درس أيضاً غناء الموشحات الأندلسية والأغاني الكلاسيكية القديمة.

بدايات طوني قطان

درس طوني قطان في جامعة العلوم التطبيقية في عمّان عام 2003 الهندسة المدنية كوالده، الا أنه وخلال السنة الأولى من دراسته الجامعية التقى بالشاعر ​عمر ساري​ والموزع الموسيقي خالد مصطفى، حيث تعاون معهما في إنتاج أغانٍ خاصة به، وهكذا بدأت مسيرته الفنية، وانطلاقته الفعلية كانت عام 2005، حيث أنه أصدر حينها أغنية منفردة بعنوان "عودتني سهر الليالي"، من كلمات بلال الصري وألحان طوني قطان وتوزيع خالد خوالدة، وتم تصويرها كفيديو كليب مع المخرج بلال الصري في منطقة جبل اللويبدة في الأردن. وتلتها عدة أغانٍ ناجحة مثل "من دونك" من كلمات وألحان طوني قطان وتوزيع خالد مصطفى، وتم تصويرها في منطقة بلونة ال​لبنان​ية مع المخرج ​هاني خشفة​. بعدها أغنية "عيوني سهرانة"، من كلمات شادي فرح وألحان الملحن اليوناني فيبوس وتوزيع روجيه أبي عقل، وتم تصويرها مع المخرج هاني خشفة في منطقة الشوف في لبنان، ثم أغنية "إبعد وروح"، من كلمات وألحان بلال الصري وتوزيع وسام غزاوي، وتم تصويرها في مرآب للباصات القديمة في ​بيروت​.

حياة طوني قطان الخاصة

تزوج طوني قطان من الإعلامية دانا أبو خضر، وقد أقاما حفل زفاف كبير حضره العديد من مشاهير الأردن والعرب، وذلك في تاريخ 14 تموز/يوليو عام 2011، وله من زوجته صبي وفتاة.

تكريم طوني قطان

نظراً لتمكنه من تحقيق شهرة كبيرة في العالم العربي من خلال أغانيه الناجحة، نالطوني قطان العديد من التكريمات من بينها تكريم حصل ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، والذي أقيم في مدينة جرش الأردنية.

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وقدم قطان في الحفل مجموعة من أغنياته الخاصة والتي اشتهر بها مثل "روحي وروحك" و"يلي بتحب النعنع" و"قهوتكو مشروبة" وغيرها، بالإضافة إلى غنائه مجموعة من الأغاني الشعبية والتراثية والوطنية مثل "يا بيرقنا العالي" و"وين عرام الله" و"عالعين موليتين" و"دق الماني" و"الدحية".

وفي الختام قام مدير المهرجان السيد محمد ابو سماقة كرم بتقديم درع المهرجان لطوني قطان تقديراً لمشاركته.

مرض طوني قطان

كشف طوني قطان في مقابلة صحفية أنه كان يعاني من مرض في الكبد، وأجرى عملية زرع كبد في إيطاليا وزال الخطر عن حياته .

وكان قد أبدى انزعاجه من تصوير مرضه في الإعلام، على أنه شائعة كي يروج لنفسه، قائلاً: "بالنهاية في جمهور مخلص بحس فيك، وكانت تجربة صعبة وتعلمت منها وقوّت إيماني بربي".

وقد أثار هذا الأمر جدلاً كبيراً بين جمهور طوني قطان ،الذي عبّر عن قلقه حينها وخوفه على حالته الصحية.

خلاف طوني قطان و​مروان الشامي​

نشب خلاف بين طوني قطان والفنان مروان الشامي، بسبب أغنية "شلتك من حياتي"، التي هي من كلمات وألحان طوني، وقام الإثنان بطرحها بصوتهما.

وبعد فترة تصالح الثنائي في حفل زفاف في العاصمة الأردنية عمّان، حيث شاءت الصدفة أن يغنيا في الحفل نفسه. فقد نشر طوني قطان عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بمروان الشامي، وعلّق عليها: "مع الفنان الصديق مروان الشامي"، في حين نشر مروان عبر حسابه الخاص مقطع فيديو جمعه بطوني عبّر فيه عن سعادته بلقائه.