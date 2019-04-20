ممثلة تنتحر شنقًا في خزانة ملابسها لأنها ظنت نفسها بشعة

كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2019 06:56 مساءً - انتحرت الممثلة البريطانية ​شانتي ستيفنسون​ شنقاً في خزانة ملابسها، بعدما شعرت انها بشعة مقارنة بالشابات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب صحيفة “ميرور”، صدمت عائلة شانتي البالغة من العمر 19 عامًا بانتحارها بعد ان كانت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتقارن نفسها بأقرانها، حيث ظنت أنها سيّئة المظهر اضافة الى أنها لم تكن راضية عن أدائها في العمل.

وكانت شانتي تزور طبيبة نفسية قبل أيام من وفاتها، وتحدثت معها عن سوء حالتها النفسية الناتجة وأبلغتها انها تشعر انها غير راضية ابدا عن نفسها