العثور على طائرة القذافي في أوكرانيا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف تقرير لشبكة “دومسكايا” أن طائرة “آن-74 تي كا-300 دي”، التي كان يستخدمها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، توجد في مطار مدينة أوديسا الأوكرانية.
وأضافت أنه يجري إصلاح الطائرة في مطار أوديسا الدولي منذ عدة أشهر، حيث تخضع طائرة القذافي لصيانة في ورش تصليح الطائرات الخاصة الموجودة في أراضي الميناء الجوي.
الطائرة An-74TK-300D ب صنع منها ثلاث نسخ فقط، وقد استخدمت جميعها في رحلات لأشخاص من ذوي النفوذ.. وتم الكشف عن أول طائرة من هذا النوع رقم التسجيل UR-AWB في عام 2003 من قِبل مؤسسة خاركوف الحكومية لإنتاج الطيران لصالح avia الرئاسية الأوكرانية.
الطائرة الثانية (5A-CAA) تم تسليمها إلى حكومة ليبيا، التي كانت تسمى آنذاك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.. وتم تسليم الطائرة الثالثة (RDPL-34020) إلى لاوس، حيث تحطمت في 17 مايو 2014. . وبالتالي لا يوجد سوى طائرتين اثنين يعملان الآن.
وفي داخل مقصورة القذافي بالطائرة، يمكن مشاهدة مظاهر الرفاهية في كل مكان، من الكراسي الجلدية الفاخرة والمطعمة بالخشب الثمين وإضاءة سقف من مستويين.
وتم تسليم الطائرة لحكومة القذافي عام 2009، ثم تعطلت جراء الإصابة بشظايا القنابل الجوية وأصلحت بسرعة، وغيرت الطائرة لونها عدة مرات، وتستخدمها الآن حكومة الوفاق الوطني الليبية.
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