ابنة عصام الحضري تنضم لنادي وادي دجلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت شدوى الحضري، ابنة النجم المصري المخضرم عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، إلى أحد الفرق المصرية لكرة القدم مؤخرا.

عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك السابق، كان قد أعلن عن انضمام ابنته شدوى التي تلعب في مركز المهاجم الصريح إلى فريق السيدات بنادي وادي دجلة المصري.

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الحضري خارس مرمى فريق الإسماعيلي السابق، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورا لابنته أثناء تقديمها بقميص النادي المصري.. وعلق على الصور قائلا: “انضمام شدوى عصام الحضري للفريق الأول لكرة القدم النسائي بنادي وادي دجلة برئاسة المهندس ماجد سامي، وتحت قيادة المدرب القدير محمد كمال.

يشار إلى أن عصام الحضري كان قد لعب لفريق وادي دجلة من قبل في فترتين الأولى بموسم 2013-2014، والثانية بين عامي 2015 و2017.

حارس الفراعنة المعتزل دوليا، الملقب بـ”السد العالي”، شارك في مونديال روسيا لكأس العالم 2018، والذي بلغ عمره 46 عاما، وحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب سنا يشارك في كأس العالم، والمسجل باسم الحارس السابق لمنتخب كولومبيا، فريد موندراغون، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.