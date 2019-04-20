الجزائرية سمارة يحيى تتوج بلقب ملكة جمال العرب 2019.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توجت الجزائرية سمارة يحيى، بلقب ملكة جمال العرب 2019، في أكبر مسابقة عربية، أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة.
لجنة المسابقة ترأستها الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكة جمال العرب وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، وأقيمت، أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة 16 دولة عربية.
الفلسطينية لورين أمسيح، حصلت على لقب الوصيف الأولى، في المسابقة.. أما الوصيف الثانية فكانت من نصيب اللبنانية مريم كمون، والوصيفة الثالثه للمغربية نبيلة عقيلي، والرابعة لليمنية نرمين الجعفري.
المصرية، يمنى سعيد، حصلت على لقب الفتاة المثالية، بينما حصلت ملكة جمال العرب عراق شمس حميد، على لقب “ميس موديل”.
لجنة التحكيم، ضمت الفنانة مادلين طبر التي حصلت على لقب جميلة جميلات العرب، ومن لبنان طبيب التجميل طارق حسامي، ومن مصر الإعلامي تامر شلتوت، ومصمم الأزياء السوري ياسر حربليه، ووكلاء المهرجان من المغرب سيدة الأعمال سعاد الشامي، والمخرج الجزائري سفيان حجار، والإعلامية حنان حسين، وشذي البياتي، وأمين السر ندى راشد.
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