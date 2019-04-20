نيكولا معوض إلى هوليوود بدور رئيسي!

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن الممثل اللبناني نيكولا معوض عن سعادته لاختياره للدور الرّئيسي في الفيلم الأميركي “His Only Son” من بين أكثر من ألف ممثل حول العالم.

نيكولا معوض وفي بوست نشره عبر صفحته الخاصة على فيسبوك وصف الأمر كهديّة من الله مؤكّداً أهميّتها عل الصعيد المهني.

نيكولا قال: “بعد شهور طويلة من الانتظار، سعيد جدّاً لإعلان انه من بين أكتر من ١٧٠٠ ممثّل حول العالم”.

وكشف نيكولا: “تمّ اختياري للسّفر إلى لوس أنجلس في شهر ٦ لِلقيام بالدّور الرّئيسي في الفيلم الأميركي الرّوائي الطَّويل His Only Son”.

Advertisements

نيكولا أضاف: “هديّة كبيرة من الله (أكتر ما بستاهل) مش بسّ لأنّو على الصّعيد المهني فرصة فريدة من نوعها”.

وشدّد: “بل كمان لأنّي عم بلعب شخصيّة من أفضل رجال اللهالنَّبي ابراهيم، بفيلم بيتناول احدى أهمّ مراحِل حَياتُه”.

يُذكر أن نيكولا يشارك في مسلسل “الباشا” الذي يُعرض على قناة الجديد، ويستمرّ في تصوير الجزء الثاني منه حيث من المتوقّع عرضه في رمضان.