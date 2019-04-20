نجمة “باب الحارة” تصف حبيبها بالمؤخرة

كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2019 03:56 مساءً - يبدو ان الممثلة شمس الملا ابنة المخرج ​بسام الملا​ تحب اثارة الجدل بين متابعينها فقد نشرت أخيرا صورة عبر خاصية “ستوري” على صفحتها الخاصة مع حبيبها خلال تواجدهما في أحد المطاعم، وعلقت على الصورة ووصفته بمؤخرتها وكتبت: My Ass، ما أثار الجدل وعلق المتابعون على ما قامت به بسام قالوا ان ذلك يعتبر قلة احترام تجاه حبيبها فيما رأى البعض انها لم تقصد الاهانة بل انها كانت تمزح معه وانها حرة في ان تكتب ما تشاء.

يذكر انها ليست المرة الاولى التي تثير شمس الجدل بصورها واطلالاتها الجريئة.