شاهد… قدرات خارقة لـ إيمي سمير غانم في برومو “سوبر ميرو”

كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2019 03:56 مساءً - نشر المنتج والمخرج كريم السبكي على حسابه على انستغرام الإعلان التشويقي لمسلسل “سوبر ميرو”.
وقد حمل البرومو صوت الفنان سمير غانم وهو يقول: “ما الحياة إلا مسرح كبير، نحن نمضي وأنت تمضي وكلنا يمضي”، وكتب عليه: “الإعلان التشويقي لمسلسل سوبر ميرو، رمضان ٢٠١٩ انشاءًالله”
وتظهر ايمي سمير غانم في البرومو بقدرات خارقة على طريقة الابطال الخارقين في الاعمال الاجنبية.
مسلسل “سوبر ميرو” من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.
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