أديل تعلن انفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، انفصالها عن زوجها العامل في مجال الأعمال الخيرية سايمون كونيكي، وذلك بحسب بيان أصدره ممثلان عن المغنية.

وقال البيان، “إن الزوجين السابقين ملتزمان بتربية ابنهما معًا بمحبة ويطلبان احترام الخصوصية، ولن يدليان بتعليقات إضافية بشأن الموضوع”.

وكانت أديل قد تزوجت سراً من “كونيكي” في عام 2016 قبل ان يعلنا عن زواجهما لأول مرة خلال تسلمها جائزة غرامي في عام 2017، حيث شكرت “زوجها” وذلك بعد خمس سنوات من علاقة الحب التي جمعتهما. وأنجبت أديل ابنهما أنجيلو في عام 2012.