مزج التراث.. مروة البغدادي تجمع الثقافات في عرض أزياء 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت كاميرا "فوشيا" كواليس حفل عرض أزياء المصممة المصرية، مروة البغدادي، التي قدمت خلاله مجموعة متميزة من الأزياء، مازجة مجموعة من الثقافات والتراث.
وكشفت مصممة الأزياء مروة البغدادي لـ "فوشيا" عن الفكرة المستوحاة من الأزياء التي قدمتها للعام الحالي، عبر مزيج من أكثر من بلد.
وأشارت إلى أنّها قدّمت القفطان المغربي بلمسات مصرية للمرة الأولى، لافتة إلى أنّ المصمم لا يستطيع الوصول لنفس جودة الأزياء في بلدها الأصلي، لكنّه يحاول الوصول لأقصى درجة، باعتبار أنّها ثقافة بلد آخر.
وبشأن الألوان الكثيرة التي ظهرت في ثنايا العرض، أضافت البغدادي أنّ جمهورها يصفها بـ"عاشقة الألوان"، بالنظر إلى أنّها تجمع في القطعة الواحدة ألوانًا كثيرة مختلفة لكنّها تصبح مقبولة ومريحة للعين.
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