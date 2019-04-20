كاظم الساهر يبدأ سلسلة حفلاته في السعودية ويشعل مسرح جدة

أحيا المطرب العراقي، كاظم الساهر، أول سلسلة من حفلاته الجماهيرية المقررة في المملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في جدة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور السعودي مع أغاني "القيصر"، الذي أمتع الحضور بباقة من أجمل أغانيه بينها "نشيد الحب زيديني عشقا، سألتك بالله لا تتركيني، يا قمرا يطلع كل مساء"، وغيرها، فيما حرص العديد من الجماهير السعودية على حضور الحفلة مبكرا ليكونوا في استقبال الفنان العراقي الذي بادلهم ، الشعور نفسه، حيث ظهر في إحدى الصور وهو يشير للجمهور بإشارة "القلب"، ليؤكد لهم امتنانه.

ومن المقرر، أن يغادر كاظم الساهر، إلى مدينة الخبر، ثم العاصمة الرياض، لمواصلة جولته الغنائية بشكل متتابع يومي الجمعة والسبت.

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