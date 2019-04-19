ما حقيقة إرتداء سامية الجزائري “أم محمود” الحجاب؟ – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: إنتشرت في الساعات الماضية صورة للممثلة السورية القديرة سامية الجزائري المعروفة بشخصية “أم محمود”، فتساءل متابعون عن حقيقة إرتداء النجمة الكوميدية الحجاب. وتبيّن أن الصورة المُتداولة بكثافة لسامية الجزائري عبر مواقع التواصل الإجتماعي كانت قد ألتقطت في كواليس تصوير مسلسل “أبو جنتي”، وبالتالي لم تتحجّب فعلاً.

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