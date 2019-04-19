هل توتّرت العلاقة بين أنغام وزوجها بسبب زوجته الأولى؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن العلاقة بين النجمة المصرية أنغام والموزّع الموسيقي أحمد ابراهيم توترت خلال الساعات الماضية، وفقًا لما أفادته بعض المصادر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لابراهيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد من خلاله حبه الشديد لزوجته الأولى ياسمين عيسى، والتي انفصلت عنه بشكل رسمي أخيراً، وأنه لا يمانع عودتها له.

وقال ابراهيم في الفيديو :”أنا قولت قبل كده أنا بحبها جدًا وبعزها جدًا وللأسف الناس اللي حواليها بيستغلوا الموضوع بشكل مش لطيف.. أنا مش برد علشان ولادي لأن مينفعش أنا وهي نرد على بعض أمام الناس ومسبتش ولادي ومسبتش بيتي وولادي عايشين معايا ومع أمي ولما يحبوا يعيشوا مع مامتهم يعيشوا”.

وأضاف أحمد إبراهيم: “لما مامتهم تحب ترجع البيت ترجع أنا موجود زي ما أنا معنديش أي مشكلة هي حرة وأنا بحترم قرارها ومهما حصل مفيش أي حاجة بيننا هتخلينا نبقي مش كويسين مع بعض”.

وهذه التصريحات لم توتر فقط علاقة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم ولكنها أثارت جدلاً كبيراً بين متابعيه الذين عبّروا عن دهشتهم من اعترافه بأنه يحب زوجته الأولى رغم زواجه من أنغام.