نانسي عجرم تنشر صورة عفوية لزوجها

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة عفوية لزوجها الطبيب فادي الهاشم على حسابها على انستاستوري.

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وظهر “الهاشم” في الصورة وهو يرتدي ثوب الحمام الخاص بزوجته نانسي عجرم. وعلقت قائلة: “فادي عندما يكون مشوشاً في الصباح”. وسألته “هل تحتاح الى بعض الكافيين حبيبي؟”

نذكر ان نانسي كانت قد كشفت عن تعاون جديد يجمعها مع شركة “دو” عبر خدمة “عالم نانسي” التي تم إطلاقها يوم الاربعاء الفائت من مقر “دو” الرسمي في دبي.

من جهة أخرى، تستعد نانسي لتصويرحلقة خاصة مع مقدم البرامج والممثل هشام حداد لصالح محطة LBCI ستعرض قبل بدء شهر رمضان.