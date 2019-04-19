أحلام تختصرُ الأزمة مع أصالة: "وحياة تاجي سامحتك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت المطربة الإماراتية أحلام إنها سامحت أصالة، بعد تجاهلها الردّ على إحدى المتابعات بشأن ما أُثير حول إهانتها لأحلام، وذلك برد مقتضب بعد تهنئة الأولى لها بنجاح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بنت أكابر".

وطلبت المطربة السورية أصالة، السماح من أحلام، بمناسبة قدوم شهر رمضان، فكتبت أصالة: "أحلام يا عزيزتي دائمًا، خلّلي الّلي بيننا بيننا، وما بدنا نفتح مواضيع مالها معنى، ما في حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم".

وتابعت المطربة السورية: ”خلص ياحلّومة، وحياة تاجك خلص، أنتي ملكة ومتسامحة، وسامحيني خصوصًا وجاي رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكرًا جزيلًا (هي من جدّ شكرًا) وخلص“.

واستعانت المطربة الإماراتية أحلام، بمقطع من أغنية أصالة، التي تحمل عنوان "سامحتك"، إلا أنها أنهت الكوبليه بغموض وهو ما يفتح التساؤلات مجددًا حول إنهاء الخلاف بينهما بشكل كامل.

وغرّدت أحلام، في حسابها عبر "تويتر"، فكتبت: "وحياة تاجي، سامحتك سامحتك سامحتك كتير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لإني بغني بضمير".

وتعود تفاصيل القصة، لتهنئة وجّهتها أحلام، لأصالة بمناسبة نجاح، "بنت أكابر"، فكتبت أحلام: "عمل رائع كعادتك أصالة نصري، في زمن نفتقد فيه الكثير من الأصالة، عمل متكامل شعرًا ولحنًا وغناءً، وصورة تبرز جمالكم هكذا دائمًا تعودنا وعودتينا على النجاح، مبروك بنت أكابر وستظلين غالية عندي".

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وردت أصالة، على تهنئة أحلام، قائلًة: "شكرًا على لطفك البالغ، وكلّ التوفيق والنجاح بتمنّى لّك ياه".

وأشعل المتابعون الأزمة بين أصالة وأحلام، فالبعض هاجم أصالة بسبب ردّها، بدون مجاملة أو اهتمام بنجومية أحلام، واتهموها بأنها مصابة بالغيرة من أحلام، وقال البعض الآخر إن أحلام، تشعل الأزمات بهدوء وتترك الأمور في خلافات دائمة.

وأقحم البعض، الإعلامية الكويتية فجر السعيد، في الأمر، متسائلين عن سبب كره أصالة لها، فيما أشار آخرون، إلى أن فجر السعيد، تفتقر إلى أخلاقيات المهنة وتستغل منصتها الإعلامية لسبّ الناس والتقليل من شأنهم بكل عنصرية، ناهيك عن الشتائم بين متابعي أحلام وأصالة.

وردّت أحلام، على متابعيها، فكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، أنا محسوبة على كلامي فقط وفجر مش صديقتي، فجر أختي وصديقتي وقريبة مني ولكن كلامها يمثلها هي فقط، ممكن اخوات وما يكون عندهم نفس الصديقة، بس مشكلتكم كلكم عملتوا الكذبة وصدقتوها وأنا أحب أصالة ولو جرحتني".

ومن المعروف أن هناك صداقة فنية جمعت بين أصالة، وأحلام، منذ سنوات طويلة، ووقعت خلافات عديدة تحدّثتا عنها في لقاء قديم استضافت خلاله أصالة عبر برنامجها "صولا" عام 2014 أحلام، حيث كان الحوار وقتها ينم عن خلاف مسبق ترك العديد من الرواسب، فحاولت أحلام عدة مرات خلال ذاك الحوار أن تُحرج أصالة.

يُشار إلى أن خلافات بسيطة متلاحقة انتهت بخلاف أضخم عام 2018، عندما أعلنت الـMBC استبدال أحلام بنوال الكويتية في لجنة تحكيم "ذا ڤويس"، حيث هنّأت أصالة نوال عبر "إنستغرام"، ما تسبّب في إلغاء متابعة أحلام لها عبر مواقع التواصل، وهو ما اضطر أصالة للاعتذار علنًا.