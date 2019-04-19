هشام الحاج يطرح ترتيلة دينية بمناسبة الجمعة العظيمة

Apr 19, 2019
بصوته الجهور وإحساسه المرهف قدم النجم اللبناني هشام الحاج ترتيلة دينية (اليوم علق على خشبة) بمناسبة يوم الجمعة العظيمة عند الاخوة المسيحيين، وقدم هشام الترتيلة بإحساس جميل ومؤثر وقد تمّ نشرها عبر جميع صفحات التواصل الاجتماعي وإنهالت التعليقات بالثناء على إحساسه المميز.
بدوره تقدم الحاج من جميع الاخوة المسيحيين بشكل خاص ومن كل اللبنانيين بشكل عام بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد وتمنى ان يعم السلام في لبنان وكل الدول العربية وان يظهر المخلص ليخلص لبنان من محنته.
لسماع الترتيلة
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