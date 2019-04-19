حسين الجسمي يطرح رؤيته اللحنية في “فديته”

رؤية موسيقية ولحنية جديدة، يطرحها الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي “السفير فوق العادة للنوايا الحسنة” من خلال أغنيته المنفردة الجديدة “فديته” ذات اللون الموسيقي الإماراتي، والتي يجدد تعاونه بها مع كلمات الشاعر الإماراتي معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، وبتوزيع موسيقي لزيد عادل، ومكس وماستر للمهندس جاسم محمد، حيث تم التسجيل والتنفيذ والمكساج والماسترينغ في استديوهات فنون الإمارات.

وتحمل أغنية “فديته” لحن عاطفي طربي يتميز بالعذوبة والسلاسة في التنقلات بين الحروف الموسيقية، وضع لها الجسمي مقام لحن “الكورد” والإيقاع الإماراتي ممزوج بالآلات الموسيقية الغربية، ومزج بين الموسيقى والغناء بالرؤية الموسيقية التي طغى عليها الإحساس العاطفي حاملاً مشاعر الكلمات بعذوبتها وتأثيرها، والذي يقول في مقدمتها:

الي رواني من غلاه ورويته

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حتى على روحي وقلبي أبدّيه

لنّه بوسط القلب بنيان بيته

مُحال غيره باب قلبي يخطّيه..

هذا وقد عرض الأغنية الجديدة “فديته” عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، ومن خلال قناته الرسمية الخاصة في موقع YouTube (ذات الأكثر من مليار مشاهدة عربية وعالمية)، على شكل فيديو مُمنتج متضمناً كلمات الأغنية، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.