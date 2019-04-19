الأميرة تيسي: هكذا عانتْ عائلتي من زواجي بالأمير لويس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الأميرة تيسي، أميرة لوكسمبورغ السابقة أن عائلتها عانت كثيرًا بعد زواجها من العائلة المالكة قبل 13 عامًا.

وقالت تيسي البالغة من العمر 33 عامًا إن شقيقها الأكبر لا يزال يرفض التحدث إليها، وإن عائلتها "عانت كثيرًا" عندما أصبحت أميرة في عام 2006، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت في تقرير أُذيع على قناة سكاي نيوز أن ابن عمها تم تغيير مدرسته مرتين بسببها، كما تعرّض أخوها للتخويف بشكل لا يصدق في العمل وحتى اليوم، وعانى والدها وأختها أيضًا.

وعلى الرغم من حصولها على الطلاق من الأمير لويس في وقت سابق من هذا الشهر، قالت تيسي إنها تشعر بالمعاناة عندما تزوجت وعندما انفصلت.

Advertisements

وتحدّثت تيسي دفاعًا عن دوقة ساسكس ميغان ماركل في أعقاب مقال ينتقد والد ميغان، توماس ماركل الأب، وشقيقتها سامانثا ماركل.

وكتبت تيسي على "تويتر": 'لا أحد يستحق ذلك.. لا ينبغي لأحد أن يفترض.. إما أن تعرف أو تكون هادئًا".

وكانت أميرة لوكسمبورغ، انفصلت عن زوجها الأمير لويس، بعد 10 سنوات من الزواج، ليكون أول طلاق ملكي في أوروبا منذ زمن طويل.

واتفق الطرفان أنهما سيظلان دائمًا مرتبطين بأُبوّتِهما لولدين رائعين.