- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الأميرة تيسي، أميرة لوكسمبورغ السابقة أن عائلتها عانت كثيرًا بعد زواجها من العائلة المالكة قبل 13 عامًا.
وقالت تيسي البالغة من العمر 33 عامًا إن شقيقها الأكبر لا يزال يرفض التحدث إليها، وإن عائلتها "عانت كثيرًا" عندما أصبحت أميرة في عام 2006، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضحت في تقرير أُذيع على قناة سكاي نيوز أن ابن عمها تم تغيير مدرسته مرتين بسببها، كما تعرّض أخوها للتخويف بشكل لا يصدق في العمل وحتى اليوم، وعانى والدها وأختها أيضًا.
وعلى الرغم من حصولها على الطلاق من الأمير لويس في وقت سابق من هذا الشهر، قالت تيسي إنها تشعر بالمعاناة عندما تزوجت وعندما انفصلت.
وتحدّثت تيسي دفاعًا عن دوقة ساسكس ميغان ماركل في أعقاب مقال ينتقد والد ميغان، توماس ماركل الأب، وشقيقتها سامانثا ماركل.
وكتبت تيسي على "تويتر": 'لا أحد يستحق ذلك.. لا ينبغي لأحد أن يفترض.. إما أن تعرف أو تكون هادئًا".
وكانت أميرة لوكسمبورغ، انفصلت عن زوجها الأمير لويس، بعد 10 سنوات من الزواج، ليكون أول طلاق ملكي في أوروبا منذ زمن طويل.
واتفق الطرفان أنهما سيظلان دائمًا مرتبطين بأُبوّتِهما لولدين رائعين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة تيسي: هكذا عانتْ عائلتي من زواجي بالأمير لويس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.