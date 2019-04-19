وفاء عامر تنفي خلافها مع ياسمين صبري عبر "إنستغرام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بعد أن تزايدت الأخبار عن خلافٍ وقع بين الفنانتين وفاء عامر وياسمين صبري بسبب غضبها من تجاهل وضع صورتها في الملصق الدعائي الأول لمسلسلهما الجديد "حكايتي"، حرصت "عامر" على الرد بشكلٍ غير مباشر على هذه الأخبار من خلال مقطع فيديو قامت بنشره خلال تواجدها في الكواليس مشيدةً بأدب وذوق وأخلاق "صبري" وطيبتها في التعامل، وهو ما ردت عليه الأخيرة بشكرٍ لها على ثنائها.

وكانت "عامر" قد أكدت أنها حسمت مسألة طريقة وضع اسمها على الشارة قبل الانضمام لفريق عمل المسلسل الذي تقوم بانتاجه شركة سينرجي وسيتم عرضه في شهر رمضان. علماً بأن "صبري" تخوض تجربتها الاولى في البطولة التليفزيونية من خلال هذا العمل المقرر عرضه على عدة قنوات.

