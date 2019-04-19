كاظم السّاهر يُحيي حفلًا في جدّة ويُخاطب الجمهور "أنتم تريدون كله قصائد".. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدَ حفلُ القيصر "كاظم الساهر" الذي أُقيم بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة ضمن حفلات الهيئة العامة للثقافة، حضورًا جماهيريًا منقطع النظير.

وفي مشهد جميل ورائع، اصطفّ فيه عُشّاق قيصر الأغنية العربية، معظمهم من النساء، على مدخل الحفل قبل ساعات من بدء الحفل لضمان الابتعاد عن الازدحام.

وظلَّ جمهور الساهر في انتظار بداية الحفل، وكسرت رتابتها بعض المعجبات بترديد بعض أغاني الساهر، وتجاوب معها الكثير من المعجبين الذين وجدوا فيها وسيلة ممتعة لكسر الانتظار قبل لقاء الفنان العراقي.

واستهلّ الفنان فور حضوره الحفل بأغنية "يا كُل العشق"، تبع ذلك عددٌ من أشهر أغنياته التى تفاعل معها الحضور، منها أغنية " زيديني عشقًا"، "مدرسة الحب"، "أكرهها"، و "هل عندك شكٌ"، وكان الجمهور في كل مرة يطالب بعدد من القصائد الغنائية، معلقًا على ذلك "أنتم تريدون كله قصائد، وأنا أبغي أغير لكم شوي".

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وشكر الساهر قبل أدائه لآخر أغنية على المسرح "مدرسة الحب" الفرقة الموسيقية بقيادة حسن خالد، ثم شكر الجمهور الحاضر، معبرًا عن سعادته لوجوده ومشاركتهم الغناء معه.

وشهد الحفل عددًا من الفعاليات، حيث شارك عازف القانون السعودي شادي الأزهري بوصلة موسيقية.

وتستمرُّ "جولة القيصر" في السعودية، حيث غادر بعد نهاية الحفل متوجهًا إلى مدينة الخبر، حيث سيُحيي مساء اليوم الجمعة حفلته الثانية في قاعة "الظهران اكسبو"، ويختتم غدًا جولته بحفلة في قاعة الصالات الخضراء بالرياض.