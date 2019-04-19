بعد بيونسيه.. مشهورات ونجمات واجهنَ صعوبات ومخاطر أثناء الحمل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجهُ الكثير من السيدات مشاكل ومخاطر أثناء الحمل والولادة، وفي بعض الحالات قد تفقد الحامل حياتها أثناء الولادة نتيجة المضاعفات.

وعلى عكس ما قد تتوقعينه، واجهت العديد من نجمات ومشاهير هوليوود صعوبات ومخاطر أثناء الحمل، وكانت بيونسيه أحدث من كشفت عن معاناتها أثناء الحمل في توأمها "رومي وسير".

فوفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت بيونسيه في فيلمها الوثائقي Homecoming الذي يُعرض على نتفليكس، أنها أصيبت بتسمم الحمل وأنها كادت تفقد أحد توأميها، مما اضطر الأطباء لإخضاعها لقيصرية طارئة.

وبالإضافة إلى بيونسيه، نُقدّم لكِ من مجلتي "بارينتس" و"بيبي غاغا"، مشاهير ونجمات عانين من صعوبات أثناء الحمل:

كيم كارداشيان

واجهتْ كيم بعض المشاكل أثناء حملها في ابنتها نورث، حيث أُصيبت بتسمم الحمل وحالة أخرى خطيرة تُدعى " المشيمة الملتصقة"، والتي يحدث فيها خلل في تطور المشيمة يمنع انفصالها السليم عن جدار الرحم بعد الولادة.

وبعد ولادة نورث، اضطرت كيم للخضوع لجراحة لاستئصال المشيمة، مما شكل عائقًا أمام حملها مرة أخرى، ولكنها لجأت لاحقًا إلى الحمل البديل أو الأم البديلة للإنجاب.

كيت ميدلتون

عانت دوقة كامبريدج من حالة نادرة وصعبة من الغثيان الصباحي تُعرف باسم القيء الحملي المفرط أثناء حملها في الأمير جورج والأميرة شارلوت، لدرجة أن الأمر تطلب بقاءها في المستشفى.

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أدريانا ليما

أثناء حملها في ابنتها فالنتينا عام 2010، عانت العارضة البرازيلية من تسمم الحمل، كما أنجبت طفلتها في الأسبوع الـ 34، وكشفت أدريانا لمجلة "بيبول" سابقًا أن ابنتها كانت أصغر مولودة في المستشفى، ولكنها تحسّنت لاحقًا، وأنجبت أدريانا طفلة أخرى تُدعى "سيينا" في 2012.

سلمى حايك

كشفت النجمة سلمى حايك أنها ممتنة لكونها أصبحت حاملًا في الأربعين من عمرها، حيث قالت لمجلة بيبول إنها ظنّت أنها لن تستطيع الإنجاب، وكشفت أيضًا إصابتها بسكري الحمل والعديد من المشاكل، كما قال لها الأطباء إن جنينها مصاب بمتلازمة داون، ولكنها عندما أنجبت طفلتها فالنتينا في 2008، كانت صحتها جيدة.

سيلين ديون

لدى سيلين ديون 3 أبناء، رينيه تشارلز والتوأم نيسلسون وإيدي، هذا وأنجبت طفليها التوأم بعد الخضوع للحقن المهجري 6 مرات، حتى أصبحت حاملًا في سن الـ 42 عامًا. ويجدر بالذكر أن سيلين كانت حاملًا في الأصل في 3 توائم، ولكنها فقدت أحدهم في وقت مبكر من الحمل.

ماريا كاري

أنجبت ماريا طفليها التوأم موروكان ومونرو بعد صراع طويل، حيث خضعت للعديد من علاجات الخصوبة بعد تعرضها للإجهاض، كما أنها عانت من سكري وتسمم الحمل أيضًا أثناء حملها في التوأم.