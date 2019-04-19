من احتضنت اليسا وقالت له: “سأحبك دائما”

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 03:07 مساءً - نشرت النجمة اللبنانية إليسا صورة تجمعها بمدير الشؤون الفنية في شركة ”روتانا“ طوني سمعان، عبر حسابها على ”تويتر“، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ”مهما حدث.. سأحبك دائمًا“.

كما نشرت نفس السورة عبر حسابها على انستغرام معبرة عن سعادتها بالوصول الى جدة.