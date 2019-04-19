كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 03:07 مساءً - نشرت النجمة اللبنانية إليسا صورة تجمعها بمدير الشؤون الفنية في شركة ”روتانا“ طوني سمعان، عبر حسابها على ”تويتر“، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ”مهما حدث.. سأحبك دائمًا“.
كما نشرت نفس السورة عبر حسابها على انستغرام معبرة عن سعادتها بالوصول الى جدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر من احتضنت اليسا وقالت له: “سأحبك دائما” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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