بوسي تستعيد ذكرياتها مع وزوجها نور الشريف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية مي نور الشريف جمهورها في صورة لها برفقة عائلتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة ضمت الفنان الراحل نور الشريف قبيل وفاته، وظهرت فيها سارة نور الشريف وأيضا الفنانة بوسي، وعلقت مي وقالت إن أفضل وقت يكون الوقت الذي نقضيه مع العائلة.

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شكل الفنانة بوسي لفت أنظار الجمهور في الصورة وخاصة أنها ظهرت بدون ماكياج وأي رتوش، وبدت ضحكتها طبيعية جدا.

جمهور مي أبدى إعجابه الشديد بالصورة من خلال عدد من التعليقات، ودعا الفانز في سيل من التعليقات للفنان الراحل نور الشري فبالرحمة.

نور الشريف رحل في 11 أغسطس عام 2015 بعد صراع مع مرض السرطان استمر معه لفترة، وعاد قبل وفاته لزوجته الفنانة بوسي.

بوسي يعرض لها حاليا مسلسل «قيد عائلي»، ويشارك به عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، ميرفت أمين، سيمون، منة فضالي، ومحمد نجاتي.

مي نور الشريف كان آخر أعمالها في شهر رمضان قبل الماضي بمسلسل «اللهم اني صائم»، مع مصطفى شعبان وماجدة زكي.