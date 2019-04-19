كريتي سانون تتحدث الأجور في بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعتقد الممثلة الهندية كريتي سانون أن التفاوت في الأجور كان يمثل مصدر قلق في صناعة السينما الهندية في السابق، لكن الأمور تتغير، وتؤكد الممثلة في ذات الوقت أن الوضع يزداد توازنًا، حيث تحصل الممثلات أيضًا على ما يستحقونه نقدًا.

بالنسبة للممثلين الذكور الذين يحصلون على رواتب أكثر من نظرائهم في الأفلام، قالت كريتي لوكالة الأنباء IANS خلال مقابلة عبر البريد الإلكتروني: “لقد اعتقدت دائمًا أن الأجر يجب أن يتقرر بشأن مقدار العمل الذي تضعه في فيلم والاغاني بحسب دخل شباك التذاكر.

وأضافت: “الوضع يتسم ببطء ولكن بثبات والتوازن التي تحصل فيه الممثلات الإناث على استحقاقهن من الأجر العادل، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل”.

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منذ ظهورها في بوليوود في عام 2014 مع Heropanti، قامت عملت كريتي في العديد من الأفلام والأدوار التي تركز على النساء، وعن هذا الأمر تؤكد تقبل الجمهور لتلك الشخصيات مثل “باريلي كي بارفي”، و”رازي”.

وأشارت سانون في حديثها لرضاها عن ما قدمته، وقالت: “إن أرقام شباك التذاكر مشجعة وأنا ممتنة للجمهور”. إنها تعتقد أن الجمهور أصبح الآن أكثر قبولًا للمواضيع المختلفة التي كانت تُعتبر سابقًا “محرمات”.

في السياق، شاركت سانون النجمين أكشاي كومار وريتيش ديشموخ بطولة فيلمهم الجديد “Housefull 4” وهو الجزء الرابع من السلسلة التي حققت نجاحًا كبيرًا بشاشات العرض في السابق.