أصالة تتجاهلُ تهنئة أحلام بنجاح "بنت أكابر".. شاهدي ما حدث بينهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تجاهلتْ المطربة السورية، أصالة، الرّدّ على تهنئة المطربة الإماراتية أحلام، بمناسبة نجاح أغنيتها الجديدة، "بنت أكابر"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، قبل أيام، وهو ما اعتبرته الأخيرة إهانة لها، خاصّة بعد أنْ طالبتها "متابعة"، في حسابها عبر "تويتر"، بالرّدّ على التّهنئة.

وقامت أحلام، بحذف تهنئتها، وكتبتْ ردًا على المتابعة، وجهته لأصالة، في تويتر"، حيث أكّدتْ أنّها لا تنتظر الرّدّ منها، أو من غيرها، متهمًة إيّاها، بأنّها ظلمتها، ولن تسامحها إلا إذا اعتذرتْ، لكنّ الفنّ الجميل شيء، وما حدث بينهما شيء آخر.

وكتبتْ أحلام: "أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْ، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فنا جميلا".

وأضافتْ المطربة الإماراتية: "وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغانيي، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكرًا على محبتكم".

واكتسبتْ أحلام، تعاطف متابعيها، واصفين إيّاها بالخلوقة والقدوة، والبعض طالبها بالتّسامح، وأنّها فنانة كبيرة.

واعتبرتْ أصالة، أنّ ما حدث بين أحلام، ومتابعيها، يستوجب ردًا منها، حيث غردّتْ لأحلام، طالبًة منها عدم التّحدّث في موضوعات لن تُفيد، خاصًة أنّهما كبار، وأنّهما لم يظلما بعضهما، في إشارة إلى أنّها لم تفعلْ شيئًا، كي تعتذر عنه.

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وبطريقة لطيفة، طلبتْ أصالة، من أحلام، أنْ تسامحها، في ظلّ اقتراب شهر رمضان الكريم، ثمّ وجّهتْ لها الشّكر على تهنئتها، بشأن نجاح أغنيتها "بنت أكابر".

وكتبتْ المطربة السورية: "أحلام ياعزيزتي دائمًا، خلّلي الّلي بيننا بيننا، وما بدنا نفتح مواضيع مالها معنى، ما في حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم".

وتابعت أصالة: "خلص ياحلّومة، وحياة تاجك خلص، أنتي ملكة ومتسامحة، وسامحيني خصوصًا وجاية رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكرًا جزيلًا (هي من جدّ شكرًا) وخلص".

يُذكر، أنّ خلافات أصالة وأحلام، بدأ يلاحظها الجمهور، منذ عام 2014، عندما استضافتها أصالة، في برنامجها "صولا"، وكان الحوار بينهما يوضّح أنّ هناك شيئًا مسبقًا حيث حاولت أحلام، عدّة مرّات أنْ تُحرج أصالة.

وشهد عام 2018 خلافًا أضخم، عندما أعلنتْ الـ MBC استبدال أحلام بنوال الكويتية، في لجنة تحكيم "ذا ڤويس"، حيث هنّأتْ أصالة نوال عبر "انستغرام"، ما تسبّب في إلغاء متابعة أحلام لها، عبر مواقع التواصل، وهو ما اضطّر أصالة للاعتذار علنًا.

وقبل نحو شهرين، التقتْ أحلام، بنوال الكويتية، وجهًا لوجه، بعد الصّلح عبر الهاتف في أحد البرامج، ثم بدأ تراشق التلميحات بين أحلام، وأصالة عبر تغريدة كتبتها أصالة عن المنافقين والمنافقات، فردّتْ أحلام "الله يبعدهم عننا أنا ونوال".