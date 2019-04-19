بعد إشاعة انفصالهما.. أوّل ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم الفنان المصريّ، أحمد الفيشاوي، جدل انفصاله عن زوجته ندى الكامل مجددًا، بعد ظهورهما معًا، لحضور مسرحية الملك لير، بطولة الفنان القدير، يحيى الفخراني.

ونشر الفنان الشّاب صورًا عبر حسابه على "إنستغرام"، وبصحبته زوجته لأوّل مرّة منذ إشاعة انفصالهما، التي انتشرتْ مطلع الشّهر الجّاري.

وظهرتْ "ندى" بإطلالة مختلفة، فكانت ترتدي بنطلونًا و"تيشيرت"، ولم تتعمدْ هذه المرّة إثارة الجدل بظهورها مع زوجها، كعادتها كلّ مرّة.

وحظي ظهور الفيشاوي، وندى على تفاعل واسع بين المعلّقين الذين عبّروا عن استغرابهم من الإشاعات، التي انتشرتْ حول انفصالهما، وقال أحدهم: "طيب ليه شائعات الانفصال"، وأضاف آخر: "مطلعين إشاعه إنك طلقت يا فيشاوي".

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وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعيّ، قد تداولوا أخبارًا تفيد بانفصال ندى الكامل عن زوجها، الفنان الشّاب أحمد الفيشاوي.

واستندتْ بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ، إلى منشور لحساب يحمل اسم ندى الكامل، يفيد بطلاقها من الفيشاوي.

واعتاد الفيشاوي، إثارة الجدل منذ زواجه من ندى في أيّ ظهور لهما، وذلك بسبب تصرفاته معها، والذي تمّ انتقاده كثيرًا عليها، مثل تقبيلها على السّجّادة الحمراء في المهرجانات، التي حرصوا على حضورها، أو من خلال نشر صورهما على السوشيال ميديا.