القائمة الكاملة لأفلام مهرجان كان السينمائي 2019

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي 2019 في دورته الـ72، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو/ آيار المقبل، عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، والتي تضم 21 فيلمًا.

وأعلنت الإدارة خلال مؤتمر الإعلان عن القوائم النهائية للأفلام، والذي أقيم قبل قليل، عن فيلم الافتتاح وهو "The Dead Don't Die" وهو سيناريو وإخراج جيم جارموش، وبطولة سيلينا جوميز وآدم درايفر ودانيال كريج وتيلدا سوينتون وكلوي سيفاني وبيل موراي وغيرهم.

تضم قائمة أفلام المسابقة الرسمية هذه الأعمال: "Pain & Glory" و"Parasite" و"The Wild Goose Lake" و"The Traitor" و"Young Ahmed" و"Matthias And Maxime" و"Oh Mercy" و"A Hidden Life" و"Sorry We Missed You" و"Little Joe" و"Portrait Of A Lady On Fire" و"Atlantique" و"Sibyl"، و"It Must Be Heaven" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، و"Frankie" و"Bacurau" و"The Whistlers" و"Les Misérables".

كما تضمّ قائمة أفلام خارج المسابقة الرسمية "Les Plus Belles Années D’Une Vie" و"Rocketman" و"Too Old To Die Young – North Of Hollywood, West Of Hell (two episodes)" و"Diego Maradona" و"La Belle Epoque"

وتضم قائمة "عروض خاصة" أفلام: "Tommaso" و"Share" و"For Sama" و"Etre Vivant Et Le Savoir" و"Family Romance LLC".

وأخيرًا مسابقة "نظرة ما" تضم: "Invisible Life" و"Beanpole" و"The Swallows Of Kabul" و"A Brother’s Love" و"The Climb" و"Jeanne" و"A Sun That Never Sets" و"Chambre 212" و"Port Authority" و"Papicha" و"Adam" و"Zhuo Ren Mi Mi" و"Liberté" و"Bull" و"Summer Of Changsha" و"Evge".

ويُمنح النجم العالمي آلان ديلون، جائزة "Palme d’or d’Honneur"، تكريما لمسيرته الفنية خلال فعلايات المهرجان.

Advertisements

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي بفستانها الأسود

- حساب سيلينا جوميز ينشر صورا عارية لجستن بيبر بعد اختراقه