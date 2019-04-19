بلقيس تعيش قصة حب “من طرف واحد” في “أنا ما أعتقد”

Apr 19, 2019
فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس جمهورها ومتابعيها بطرحها أغنيتها الجديدة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب بعنوان “أنا ما أعتقد”.
الأغنية من كلمات أحمد الصانع، ألحان فايز السعيد، و توزيع زيد عادل. تحكي قصة حب تعيشها فتاة تجاه احد الاشخاص، فيما الاخير لا يبادلها الشعور، فتقول له في احدى المقاطع ” يا أحلى شي في دنياي ، يا تُحفه.. أحبك يإللي مو راضي تحس فيني”.
“أنا ما أعتقد” نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن حبهم لهذه الاغنية ولنجمتهم المفضلة بلقيس من خلال تعليقاتهم على الفيديو ومشاركتهم له على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وحصلت الاغنية على اكثر من 75 الف مشاهدة في اقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع يوتيوب.
الجدير بالذكر ان آخر أعمال بلقيس كانت أغنية “عريسنا”، من كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد، وتوزيع سيروس، تمكنت من كسر حاجز المليون مستمع عبر يوتيوب.
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