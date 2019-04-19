كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 11:51 صباحاً - تتواجد الممثلة المصرية ​روجينا​ مع عائلتها حاليا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وقد نشرت ابنتها مايا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من غرفة داخل الفندق يظهر وضع روجينا الحجاب على رأسها وتقول لابنتها: “أنا هنزل أروح للرسول”، لترد الابنة: “ماما مش هنروح النهاردة”، لتعود وتقول روجينا: “عيب تقولي كدة في ناس تتمنى تبقى مكاننا وتزور الرسول”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. روجينا ترغب بزيارة الرسول وابنتها ترفض وتريد العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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