شاهدوا تفاصيل صادمة عن ولادة طفل فهرية أفجين وبوراك أوزجيفيت

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كتب امير فتحي في الجمعة 19 أبريل 2019 09:54 صباحاً - كُشفت تفاصيل صادمة عن ولادة الطفل الأول للممثلين التركيين فهرية أفجين وبوراك أوزجيفيت والذي اطلقا عليه إسم “كاران”.
فقد تناقلت الصحف التركية أخبار تتحدث عن أن بوراك حجز طابقاً بأكمله في المستشفى الذي وضعت فيه فهرية طفلها من أجل راحة زوجته فهرية وابنهما كاران وضمان سلامتهما وان أفراد عائلة فهرية التي حضرت من ألمانيا للترحيب بالطفل بقوا في الغرف المجاورة مع عائلة بوراك لمدة خمسة أيام، فيما بلغ سعر الغرفة الواحدة 15,650 ليرة تركية.
ومن ناحية أخرى، كانت لفت الصحافيين الذي إنتظروا خروج الثنائي من المستشفى قلادة تضعها فهرية في رقبتها مكتوباً عليها اسم كاران. وعندما سئلت عنها قالت إنّها هدية من بوراك.
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